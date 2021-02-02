Банки назвали сумму отсрочки по кредитам гражданам

Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года.