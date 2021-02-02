Кабмин выделит Калмыкии около 110 млн рублей на расселение аварийного жилья
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Калмыкии Бату Хасикова поставить под личный контроль расход полученных из федерального центра средств. Премьер сообщил, что кабмин выделит республике около 110 млн рублей на расселение аварийного жилья.В источнике
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