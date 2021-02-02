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ТАСС
ТАСС

Кабмин выделит Калмыкии около 110 млн рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Калмыкии Бату Хасикова поставить под личный контроль расход полученных из федерального центра средств. Премьер сообщил, что кабмин выделит республике около 110 млн рублей на расселение аварийного жилья.В источнике
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RT на русском

Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию

RT на русском1 февраля в 14:43
Российская газета

Степь просит пить

Российская газетавчера в 10:09
Московский Комсомолец Калмыкия

Калмыкии окажут помощь для решения насущных вопросов

Московский Комсомолец Калмыкиявчера в 10:57
Интерфакс - Россия

Мишустин поручил разобраться, почему проблема водоснабжения Калмыкии за столько лет не была решена

Интерфакс - Россиявчера в 08:20
ТАСС

Кабмин выделит Калмыкии около 110 млн рублей на расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 09:03
Степные вести

Михаил Мишустин: «7,4% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой. Это, конечно, беда!»

Степные вестивчера в 15:11
Волга-Каспий

Премьер Михаил Мишустин едет вселять оптимизм в Калмыкию

Волга-Каспий1 февраля в 06:30

Банки назвали сумму отсрочки по кредитам гражданам

Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года.
ПРАЙМвчера в 13:29

О награждении почетным знаком долгожителя Республики Саха (Якутия) «Уйэ саас»

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС» ЛЯВДАНСКУЮ Дарью Алексеевну, ветерана труда, город Якутск.
ИА ЯСИА19:10