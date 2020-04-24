с чего всё началось

Российским банкам выделено 24 миллиарда рублей для возмещения их выпадающих доходов от кредитования системообразующих предприятий. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Здоровье В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. 14

Здоровье В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. 14

Общество Число умерших от коронавируса в Москве превысило 400 человек В Москве за прошедшие сутки умерли еще 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией, общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 404, сообщили "Интерфаксу" в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом . 1

Армия и оружие В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия. 42

Космос Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие 24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов. 3

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 713

Происшествия На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19 Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Здоровье В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом Жительница Абхазии 1925 года рождения, у которой 11 апреля был выявлен коронавирус, в воскресенье умерла в Гудаутском центральном госпитале из-за осложнений.

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой По словам Максима Галкина, вопрос о брачном контракте не стоял потому, что они с Аллой Пугачевой проверили свои отношения временем и доверяют друг другу. 2

Шоу-бизнес Башаров рассказал, как Навка ушла из семьи ради него Российский телеведущий и актер Марат Башаров рассказал в эфире шоу Секрет на миллион о своих многочисленных отношениях, в том числе и о тайном романе с фигуристкой Татьяной Навкой. 8

Культура «Это авантюра»: как Мерьем Узерли получила роль в «Великолепном веке» Сама Узерли позднее признавалась, что эти пробы были для нее авантюрой, ведь она прилетела в Стамбул, взяв с собой только зубную щетку, пару джинсов и футболок.

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 83

Общество Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. 2,5K

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 2K