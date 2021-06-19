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Кабмин выделит Роспотребнадзору 321,3 млн рублей на изучение популяционного иммунитета

Правительство распорядилось выделить более 320 млн рублей на финансирование научного сотрудничества федеральных учреждений России с рядом стран по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.В источнике

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Кабмин выделит 320 млн на изучение коллективного иммунитета к COVID-19

Российская газетавчера в 14:15

Кабмин выделит свыше 320 миллионов рублей на изучение популяционного иммунитета к ковиду

Life.ruвчера в 14:09

Кабмин выделит Роспотребнадзору 321,3 млн рублей на изучение популяционного иммунитета

ТАССвчера в 13:21

Кабмин направит на изучение популяционного иммунитета свыше 320 млн рублей

ФАНвчера в 13:57

В России выделят 321 миллион рублей на изучение популяционного иммунитета к COVID-19

ТК Звездавчера в 13:48

В России на изучение популяционного иммунитета выделят 320 млн рублей

REGNUMвчера в 13:46

Кабмин выделит 320 млн рублей на оценку популяционного иммунитета к COVID

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