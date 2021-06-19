Правительство распорядилось выделить более 320 млн рублей на финансирование научного сотрудничества федеральных учреждений России с рядом стран по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

Петербургский дневник Петербургский дневник Life.ru ТК Звезда Общественная служба новостей ФАН