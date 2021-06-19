Кабмин выделит Роспотребнадзору 321,3 млн рублей на изучение популяционного иммунитета
Правительство распорядилось выделить более 320 млн рублей на финансирование научного сотрудничества федеральных учреждений России с рядом стран по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.В источнике
Кабмин выделит 320 млн на изучение коллективного иммунитета к COVID-19
Российская газетавчера в 14:15
В России выделят 321 миллион рублей на изучение популяционного иммунитета к COVID-19
ТК Звездавчера в 13:48
Кабмин выделит 320 млн рублей на оценку популяционного иммунитета к COVID
Аргументы и Фактывчера в 13:59