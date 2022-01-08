Будьте в Плюсе

Кабмин выделит СКФО до 7,5 млрд рублей на программы развития в сфере энергетики и ЖКХ

Соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина со ссылкой на протокол стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, которая состоялась 26 ноября.
ТАСС
Всего же на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана федеральный бюджет в ближайшие три года планирует выделить до 7,5 млрд рублей.
ФАН
Минпросвещения РФ совместно с руководством регионов Северного Кавказа до 1 февраля должны представить в правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года.
Российская газета
Соответствующее поручение было дано Мишустиным в Пятигорске по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО 15 июня 2021 года.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Правительство России намерено создать технопарки на территории республик СКФО
ФАН05:44
Кабмин выделит СКФО до 7,5 млрд рублей на программы развития в сфере энергетики и ЖКХ
ТАСС03:26
Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе
News.ru03:42
Премьер Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе
РИА Новости02:59
Михаил Мишустин дал поручения по итогам совещания о развитии регионов Северо-Кавказского федерального округа
Глас Народа02:34
Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа
Российская газета03:45
Минэкономразвития совместно с регионами СКФО разработало модели экономического развития территорий
ПРАЙМ03:39

Интересное

Бывший президент Казахстана Назарбаев находится в Нур-Султане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана, городе Нур-Султан.
Lenta.ru02:27

CNN: Белый дом осознает последствия санкций против России для мировой экономики

Администрация президента США осознает, что новые санкции против России могут нанести ощутимый урон мировой и американской экономике, однако не намерена отказываться от их введения в случае нового витка эскалации на Украине.
Lenta.ru04:04

МВД: с 1 июля срок оформления российского паспорта будет сокращен до 5 дней

Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации с 1 июля будет сокращен до пяти дней вне зависимости от места жительства гражданина и причин замены документа.
Lenta.ru22:10

Президент Украины попросил сенаторов в США ввести санкции против «Северного потока-2»

Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, который позволит ввести широкий пакет санкций против российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru05:29
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Не менее 17 человек погибли в результате ДТП в Египте

По меньшей мере 17 человек стали жертвами крупного ДТП с участием автобуса и микроавтобуса в южной части Синайского полуострова в Египте.
ТАСС05:01

Политолог Дубнов: племянник экс-президента Казахстана Назарбаева арестован в Дубае

Появилась информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Lenta.ru01:00

The New York Times опубликовала карту возможного нахождения войск РФ на границе с Украиной

The New York Times опубликовала карту возможного расположения российских войск на границе с Украиной.
Lenta.ru01:21

В Курганской области мужчина открыл огонь по полицейской машине и убил сотрудника полиции

Житель рабочего поселка Мишкино Курганской области в ночь на 8 января из нарезного ружья расстрелял полицейскую машину УАЗ и убил одного из сотрудников полиции, еще один полицейский получил ранения.
Lenta.ru03:02

Доцент Кашкин: сильный перегрев смартфона указывает на его скорый выход из строя

На скорый выход из строя гаджета указывает ряд признаков.
Пепелац Ньюс03:52

Пенсионерам в РФ пообещали перевести по 2 тыс. 600 рублей с 8 января 2022 года

Ранее ГЛАС сообщал, что многие пенсионеры в РФ получат денежные выплаты от 15 тысяч рублей в 2022 году.
ГЛАС.RU6 января в 01:05