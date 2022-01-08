Соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина со ссылкой на протокол стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, которая состоялась 26 ноября.
Всего же на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана федеральный бюджет в ближайшие три года планирует выделить до 7,5 млрд рублей.
Минпросвещения РФ совместно с руководством регионов Северного Кавказа до 1 февраля должны представить в правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года.
Администрация президента США осознает, что новые санкции против России могут нанести ощутимый урон мировой и американской экономике, однако не намерена отказываться от их введения в случае нового витка эскалации на Украине.
Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, который позволит ввести широкий пакет санкций против российского газопровода «Северный поток-2».