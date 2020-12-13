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Парламентская газета
Парламентская газета

Кабмин выделит более 13,6 млрд рублей на реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, с 2020 по 2025 год на реконструкцию и реставрацию основного здания Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова будет выделено более 13,6 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
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Невские Новости

Петербург за пять лет получит 13,6 млрд рублей на реставрацию консерватории

Невские Новостивчера в 03:53
Телеканал Санкт-Петербург

На реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова правительство выделит более 13,6 млрд рублей

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:59
Аргументы и Факты

На реконструкцию консерватории в Петербурге выделят свыше 13,6 млрд рублей

Аргументы и Фактывчера в 03:53
КП - Санкт-Петербург

Более 13 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории

КП - Санкт-Петербургвчера в 04:30
78.ru

Кабмин: на реконструкцию консерватории в Петербурге направят более 13 млрд рублей

78.ruвчера в 03:35
Петербургский дневник

Правительство выделило 13,6 миллиарда рублей на реконструкцию петербургской консерватории

Петербургский дневниквчера в 03:27
ТАСС

Кабмин выделит более 13,6 млрд рублей на реконструкцию консерватории в Петербурге

ТАССвчера в 02:46

В Новосибирске подросток впал в кому после конфликта с продавцом магазина

В Новосибирске Следственный комитет организовал проверку после конфликта в одном их местных магазинов, в результате которого подросток получил тяжелую травму головы, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новостивчера в 09:40

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Комсомольская правда12 декабря в 09:58

Красноярские компании реже всего тратятся на охрану окружающей среды

В экономию энергоресурсов инвестировали 47% компаний, в увеличения производственной мощности с неизменной номенклатурой продукции – 43%, а меньше всего средств тратили на охрану окружающей среды – 32% организаций.
НИА-Красноярск22:57

Вин Дизель стал персонажем Ark 2 и появится в сериале по мотивам игры

Прекрасно графически "слепленный" и даже немного помолодевший Вин Дизель, вождь примитивного и древнего племени, столкнется с не менее примитивными, но значительно более кровожадными дикарями, которые будут похожи на какое-то подобие ацтеков.
SM News11 декабря в 04:30