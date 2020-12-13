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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, с 2020 по 2025 год на реконструкцию и реставрацию основного здания Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова будет выделено более 13,6 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.