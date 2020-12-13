Кабмин выделит более 13,6 млрд рублей на реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, с 2020 по 2025 год на реконструкцию и реставрацию основного здания Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова будет выделено более 13,6 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
Подробнее о событии
Петербург за пять лет получит 13,6 млрд рублей на реставрацию консерватории
Невские Новостивчера в 03:53
На реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова правительство выделит более 13,6 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:59
На реконструкцию консерватории в Петербурге выделят свыше 13,6 млрд рублей
Аргументы и Фактывчера в 03:53
Более 13 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории
КП - Санкт-Петербургвчера в 04:30
Правительство выделило 13,6 миллиарда рублей на реконструкцию петербургской консерватории
Петербургский дневниквчера в 03:27