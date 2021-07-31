У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Брянске до смерти замучили пытками 28-летнего уроженца Дагестана Ислома Облокулова, который полтора года назад убил в одном из московских клубов сына бывшего главы «Дагводоканала», пишет Baza в своем Telegram-канале в субботу, 31 июля.
По мнению военных экспертов США, испытания российских гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» подошли к завершающей фазе и уже в следующем году их намечено ввести в состав вооружения надводных кораблей военно-морского флота России.