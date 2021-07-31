Россиянина до смерти замучили пытками за убийство в ночном клубе Москвы

В Брянске до смерти замучили пытками 28-летнего уроженца Дагестана Ислома Облокулова, который полтора года назад убил в одном из московских клубов сына бывшего главы «Дагводоканала», пишет Baza в своем Telegram-канале в субботу, 31 июля.