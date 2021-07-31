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Кабмин выделит более 2 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий

Правительство РФ выделит 2,04 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий.
ТАСС
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Полученные средства компании и организации могут тратить в том числе на оплату труда сотрудников, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.
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По итогам прошлого года объём льготного кредитования системообразующих компаний превысил 230 млрд рублей.
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С чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,04 млрд руб. на льготные кредиты для системообразующих предприятий, сообщается
 на сайте правительства.

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