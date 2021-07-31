«Вакцинация — это личный вклад каждого татарстанца в борьбу с пандемией»

Коронавирусные цифры На традиционной пятничной пресс-конференции представители Минздрава и Роспотребнадзора снова рассказывали о том, как продвигается борьба с ковидом в отдельно взятом Татарстане.