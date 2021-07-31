ТАССКабмин выделит более 2 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятийПравительство РФ выделит 2,04 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий.ТАСС- Утвержденное распоряжение позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году.Комсомольская правдаПолученные средства компании и организации могут тратить в том числе на оплату труда сотрудников, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.ФинмаркетПо итогам прошлого года объём льготного кредитования системообразующих компаний превысил 230 млрд рублей.ФинмаркетЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейTatCenterChelindustry.ruНародные новостиФАНЭкономика сегодняС чего всё началось Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,04 млрд руб. на льготные кредиты для системообразующих предприятий, сообщается на сайте правительства.Ведомостивчера в 06:10Подробнее о событииПравительство продолжит выплату компенсаций за льготные кредиты, выданные в 2020 году системообразующим предприятиямМинэкономразвития Россиивчера в 07:37Правительство выделит более 2 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятийКомсомольская правдавчера в 07:11Мишустин выделил более 2 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятийВедомостивчера в 06:10Системообразующим предприятиям России направят 2,04 млрд рублейФАНвчера в 06:31Кабмин выделит еще 2 млрд руб. на льготные кредиты в 2,6% годовых для системообразующих предприятийПРАЙМвчера в 04:55Стало известно, сколько средств выделят системообразующим предприятиямNews.ruвчера в 04:44Кабмин выделит более 2 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятийТАССвчера в 04:17Показать ещёОценить74Поделиться