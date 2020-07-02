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REGNUMREGNUMВ России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин. По его словам, средства пойдут в регионы на частичное возмещение расходов на оплату труда.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

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В России направят более 4 млрд руб. на временные рабочие места

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Безработным в России предоставят рабочие места на стройках и в сфере ЖКХ

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Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Российская газета05:43

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Rambler News Service05:26

Правительство выделит больше 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Говорит Москва05:22

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новости05:17
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

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Политика

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Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
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Виктория Боня призналась, что страдает без мужа

Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни.
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Армия и оружие

Ракетные комплексы Javelin направят в Донбасс — Генштаб ВСУ

Киев, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin направят в район проведения карательной операции против жителей Донбасса, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияІпfоrм.
REGNUM 05:37
Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Политика

Мишустин: итоги голосования подтвердили поддержку курса Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию.
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Общество

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ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

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Интерфакс 05:42
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«Голос» критически оценил прошедшее голосование по поправкам

Наблюдатели оценивали голосование на соответствие российским конституционным и международным стандартам, которые в кратком виде сформулировали в «Матрикуле общероссийского голосования».
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Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей

Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

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Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
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Песков назвал триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции

Москва, 2 июля 2020, 13:00 — REGNUM Результаты голосования по поправкам к Конституции России являются триумфом доверия к президенту РФ Владимиру Путину.
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Политика

Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть

Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
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Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле организаторы сообщили, что «Кинотавр» перенесли на осень из-за пандемии.
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В Кремле сочли триумфальными итоги голосования по Конституции

В Кремле не ожидала, что на фоне пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона будут такие высокие показатели явки на голосовании по поправкам в Конституцию.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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