Общество
Российская газетаКабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест. Средства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, позволят субъектам Федерации частично возместить расходы на оплату труда.
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Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новости05:17
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