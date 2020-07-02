Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

с чего всё началось

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест. Средства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, позволят субъектам Федерации частично возместить расходы на оплату труда.

Общество Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля "С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания", - рассказали в пресс-службе. 6

Кино Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды. 19

Политика Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро фактически лишен доступа к хранящемуся в Великобритании золотому запасу страны на более чем миллиард долларов. 106

Авто На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства. 2

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст» Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену. 35

Происшествия В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве. 102

Политика Володин назвал Горбачева безответственным, обвинив в распаде СССР Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Михаил Горбачев был безответственным и не понимал важности своей должности, что и привело к распаду СССР.

Общество В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы. 6,3K

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года. 12

Общество Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. 839

Общество Музеи Москвы вернутся к «доковидной» посещаемости через год Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов. 5

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 201

Энергетика Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов. 757

Общество У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. 33