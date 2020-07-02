Общество

Российская газетаРоссийская газетаКабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест. Средства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, позволят субъектам Федерации частично возместить расходы на оплату труда.
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Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

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Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

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Правительство выделит больше 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

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Коммерсантъ06:43

Правительство направит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Вести.Ru05:38

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфакс06:23

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Российская газета05:43

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новости05:17
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