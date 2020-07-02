Общество

Российская газетаРоссийская газетаКабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест. Средства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, позволят субъектам Федерации частично возместить расходы на оплату труда.
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Кабмин обсудит поправки по созданию единой системы поддержки инноваций

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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
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