Кабмин выделит дополнительно 12 млрд рублей на ипотеку семьям с детьми
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Финансирование программы ипотеки для семей с детьми будет усилено дополнительными 11,8 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства он отметил, что в нынешнем году на эти цели уже направлено более 23 млрд.В источнике
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На поддержку многодетных, выплачивающих ипотеку, выделят ещё 12 млрд рублей
Аргументы и Фактывчера в 08:19
Ипотечная «поправка Дьякова»: многодетный отец из Барнаула борется за изменение федерального закона
Алтапресс4 августа в 21:06
Правительство выделит почти 12 млрд рублей для погашения ипотеки семьям с детьми
Интерфаксвчера в 05:38
Кабмин дополнительно выделит 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей
Российская газетавчера в 05:45