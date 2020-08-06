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Экономика сегодня

Кабмин выделит дополнительно 12 млрд рублей на ипотеку семьям с детьми

Финансирование программы ипотеки для семей с детьми будет усилено дополнительными 11,8 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства он отметил, что в нынешнем году на эти цели уже направлено более 23 млрд.В источнике
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Аргументы и Факты

На поддержку многодетных, выплачивающих ипотеку, выделят ещё 12 млрд рублей

Аргументы и Фактывчера в 08:19
Вести.Ru

Кабмин выделил 11,8 миллиарда рублей для поддержки многодетных семей по выплате ипотеки. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 09:19
Алтапресс

Ипотечная «поправка Дьякова»: многодетный отец из Барнаула борется за изменение федерального закона

Алтапресс4 августа в 21:06
РИА Новости

Правительство выделит еще 12 млрд рублей на ипотеку для семей с детьми

РИА Новостивчера в 05:41
Интерфакс

Правительство выделит почти 12 млрд рублей для погашения ипотеки семьям с детьми

Интерфаксвчера в 05:38
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей

Российская газетавчера в 05:45
Ёлдаш

На погашение ипотеки многодетной семьи в России выделено почти 12 млрд рублей

Ёлдашвчера в 06:58

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
REGNUMвчера в 08:24
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новостивчера в 08:00

Сахалинские спасатели нашли заблудившегося грибника

В поисках участвовали группа спасателей сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова в количестве пяти человек и одной единицы техники, а также трое сотрудников ОМВД Анивского района.
Сахалин.Инфовчера в 08:32

Турецкий беспилотник атаковал позиции курдов на северо-востоке Сирии

Ранее позиции курдов у Айн-Исса турецкие военные обстреливали 2 августа, а 29 июля турецкая армия и протурецкие группировки сирийской оппозиции обстреляли позиции СДС в районе поселка Абу Расейн на севере провинции Хасака.
ИА Красная Веснавчера в 09:16