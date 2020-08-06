Кабмин выделит дополнительно 12 млрд рублей на ипотеку семьям с детьми

Финансирование программы ипотеки для семей с детьми будет усилено дополнительными 11,8 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства он отметил, что в нынешнем году на эти цели уже направлено более 23 млрд.