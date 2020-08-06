Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Кабмин выделит дополнительно 12 млрд рублей на ипотеку семьям с детьми

Финансирование программы ипотеки для семей с детьми будет усилено дополнительными 11,8 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства он отметил, что в нынешнем году на эти цели уже направлено более 23 млрд.В источнике
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

На поддержку многодетных, выплачивающих ипотеку, выделят ещё 12 млрд рублей

Аргументы и Фактывчера в 08:19
Вести.Ru

Кабмин выделил 11,8 миллиарда рублей для поддержки многодетных семей по выплате ипотеки. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 09:19
РИА Новости

Правительство выделит еще 12 млрд рублей на ипотеку для семей с детьми

РИА Новостивчера в 05:41
Ёлдаш

На погашение ипотеки многодетной семьи в России выделено почти 12 млрд рублей

Ёлдашвчера в 06:58
Интерфакс

Правительство выделит почти 12 млрд рублей для погашения ипотеки семьям с детьми

Интерфаксвчера в 05:38
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных семей

Российская газетавчера в 05:45
Алтапресс

Ипотечная «поправка Дьякова»: многодетный отец из Барнаула борется за изменение федерального закона

Алтапресс4 августа в 21:06

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США
RT на русскомвчера в 11:17
3

Лукавая цифра: Что такое ЧВК Вагнер?

33 россиянина были задержаны на прошлой неделе в Белоруссии, их практически сразу назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», Российской частной военной компании, существование которых не признает Кремль, но которые именно с таким брендом, ЧВК «Вагнер» появляются на страницах газет и новостей из Украины, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и других стран.
Эхо Москвывчера в 05:40

Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
10

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUMвчера в 02:42
3K

С первого сентября банкротство можно оформить через МФЦ

Услуга бесплатная, но есть несколько условий: общая сумма долгов более или равна 50 тыс.рублей, но не превышает 0,5 млн рублей; в отношении должника прекращено исполнительное производство за неимением имущества, на которое можно обратить взыскание.
Время Бухгалтеравчера в 04:43

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
71

Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русском5 августа в 02:54
90