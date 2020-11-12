Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Почти 62 миллиарда рублей правительство направит дополнительно, чтобы профинансировать выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей
Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будет выделены на более чем 4 млн детей.
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