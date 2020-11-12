Создатели «Тотального диктанта» сожалеют, что Россотрудничество не поддержит их в 2021 г

Организаторы ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" выразили сожаление о том, что Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) не поддержит акцию в 2021 году.