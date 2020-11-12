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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Почти 62 миллиарда рублей правительство направит дополнительно, чтобы профинансировать выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Совфеде прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будет выделены на более чем 4 млн детей.
RT на русскомвчера в 06:51
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ТАСС

Мишустин: на выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году направят 123 млрд рублей

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Правительство выделит еще около 62 млрд рублей на детские выплаты

Ведомостивчера в 04:53
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В Национальном родительском комитете прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей

RT на русскомвчера в 11:31
РИА Новости

Мишустин рассказал о средствах на выплаты детям от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 04:22
Финмаркет

На выплаты малообеспеченным семьям будет направлено ещё 62 млрд руб. - Мишустин

Финмаркетвчера в 04:18
Российская газета

Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Российская газетавчера в 04:12

В Ленобласти задержали поджигателя, ранившего полицейского при задержании

Сотрудники полиции разыскали и задержали мужчину, который в четверг утром в Ленинградской области ранил полицейского из травматического пистолета во время попытки поджечь дом с людьми.
ТАССвчера в 14:34

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ТАСС16:04

Небензя допустил вынесение случая с Навальным на обсуждение в Совбез ООН

По словам Небензи, организаторы раскрученной в СМИ истории с Навальным боятся выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что она может закончится "нелицеприятным разговором".
МонаВиставчера в 02:01

Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей

Правительство Хабаровского края в четверг объявило тендер на оказание услуг охраны главы региона в 2021 году, за работу семи телохранителей власти готовы заплатить до 33,1 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новостивчера в 14:45

Тренеры россиян не концентрировали внимание на рейтинге ФИФА в матче с молдаванами

Тренерский штаб сборной России в товарищеском матче с молдаванами не сосредоточивал внимание на положение в рейтинге Международной федерации футбола, которое может измениться по итогам ноябрьских игр.
ТАСС Спортвчера в 15:22

Победившая на выборах костромская уборщица решила остаться на посту главы поселения

Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская приняла решение остаться на своем посту благодаря поддержке депутатов.
ТАССвчера в 14:27

Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней

Апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, оспаривавшего законность подсчета голосов по почте на выборах главы государства, сообщает газета Philadelphia Inquirer.
РИА Новости17:50

Минстрой предложил перенести курение вейпов и кальянов в курилки в домах

Минстрой России предложил перенести курение вейпов и кальянов в специально оборудованные курительные комнаты, которые могут открываться по решению общего собрания собственников многоквартирных домов.
ТАССвчера в 12:52

В Пакистане стартовали совместные российско-пакистанские военные учения «Дружба-2020»

В Министерстве обороны России сообщили, что в рамках совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2020» состоялись первые совместные стрельбы из стрелкового вооружения.
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Правительство РФ решило доплатить предпринимателям за отечественный софт

Затраты по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) российского программного обеспечения будут наполовину компенсированы из бюджета РФ, согласно постановлению, подготовленному правительством России, 13 ноября сообщает издание «Ведомости».
ИА Красная Весна17:59

Погибшая в авиакатастрофе с Колтовым оказалась женой крупного финансиста

До сих пор неизвестно, какие отношения связывали телеведущего и Наталью Климову На прошлой неделе в Подмосковье произошло крушение самолета, в котором погиб соведущий Леры Кудрявцевой Александр Колтовой.
WomanHit.ruвчера в 10:25

Создатели «Тотального диктанта» сожалеют, что Россотрудничество не поддержит их в 2021 г

Организаторы ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" выразили сожаление о том, что Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) не поддержит акцию в 2021 году.
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