Коронавирус
RT на русскомКабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей
«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — заявил он. По его словам, общая сумма субсидий превысит 5,022 млрд рублей. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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с чего всё началось
Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.ТАСС04:56
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Lenta.ru 06:19
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Политика
Верховная рада отклонила программу деятельности кабмина Украины
Верховная рада Украины в четверг, 18 июня, отказалась утвердить программу деятельности кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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ТАСС 04:59
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Коммерсантъ 06:40
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В США предсказали крах доллара в следующем году
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РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом
По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Киноафиша России 05:09
Гаджеты
IPhone 11 признан самым популярным смартфоном в мире
Второе место занял еще один смартфон из "яблочной" линейки, iPhone 11 Pro Max — 9% продаж. Тройку лидеров замкнул iPhone 11 Pro — 7%.
Деловое.ТВ 06:00
Экономика
НДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Гаджеты
Новая Windows 10 заставит Edge и Google Chrome пожирать меньше памяти
Windows 10 2004 лучше управляет памятью Новейший релиз Windows 10 содержит улучшение механизма работы с динамической памятью, которое в недалекой перспективе позволит существенно сократить потребление оперативной памяти традиционными программами для Windows, в том числе и веб-браузерами, которые славятся «любовью» к этому типу компьютерных ресурсов.
CNews 06:20
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
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Экспресс газета 16 июня в 13:12
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом
Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
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Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
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Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
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Общество
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Политика
Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
Ведомости 06:58
Здоровье
Еще 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области
На 16 июня в Свердловской области у 9789 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 16 июня в 03:48
Общество
Вымышленного депутата Наливкина арестовали в Уссурийске
Вымышленного депутата Виталия Наливкина арестовали в Уссурийске.
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Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48