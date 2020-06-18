Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — заявил он. По его словам, общая сумма субсидий превысит 5,022 млрд рублей. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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с чего всё началось

На президентские выплаты медикам выделят еще более 1 млрд рублей

Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.
ТАСС04:56

Подробнее о событии

Общая сумма субсидий медикам превысит 5 миллиардов рублей

Вести.Ru05:14

На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей

Комсомольская правда05:31

Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

RT на русском05:30

Борющимся с COVID-19 медикам выделят еще более 1 млрд рублей

Газета.Ru05:15

Мишустин пообещал более миллиарда рублей работающим с коронавирусом врачам

Фонтанка.Ру05:39

Мишустин: На президентские выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, выделят еще более 1 млрд руб

Агентство Москва05:08

Еще более 1 млрд рублей выделят на выплаты медикам по COVID-19

Известия04:59
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Культура

В Витебске состоится «Славянский базар»

«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru 00:40
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Политика

Верховная рада отклонила программу деятельности кабмина Украины

Верховная рада Украины в четверг, 18 июня, отказалась утвердить программу деятельности кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Известия 04:41
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Здоровье

Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
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Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
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Кино

Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»

Киноафиша России 05:09
Происшествия

Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

РИА Новости 06:35
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Кино

Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои

Evo-rus.com 05:44
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Гаджеты

IPhone 11 признан самым популярным смартфоном в мире

Второе место занял еще один смартфон из "яблочной" линейки, iPhone 11 Pro Max — 9% продаж. Тройку лидеров замкнул iPhone 11 Pro — 7%.
Деловое.ТВ 06:00
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Экономика

НДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
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Происшествия

В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
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Гаджеты

Новая Windows 10 заставит Edge и Google Chrome пожирать меньше памяти

Windows 10 2004 лучше управляет памятью Новейший релиз Windows 10 содержит улучшение механизма работы с динамической памятью, которое в недалекой перспективе позволит существенно сократить потребление оперативной памяти традиционными программами для Windows, в том числе и веб-браузерами, которые славятся «любовью» к этому типу компьютерных ресурсов.
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
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Происшествия

В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
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Происшествия

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости 04:27
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
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Политика

Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
Ведомости 06:58
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Здоровье

Еще 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области

На 16 июня в Свердловской области у 9789 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 16 июня в 03:48
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Общество

Вымышленного депутата Наливкина арестовали в Уссурийске

Вымышленного депутата Виталия Наливкина арестовали в Уссурийске.
ВЕСТИ: Приморье 07:01
Происшествия

В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино

РИА Новости 05:19
Общество

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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