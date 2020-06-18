Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — заявил он. По его словам, общая сумма субсидий превысит 5,022 млрд рублей. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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с чего всё началось

На президентские выплаты медикам выделят еще более 1 млрд рублей

Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.
ТАСС04:56

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Борющимся с COVID-19 медикам выделят еще более 1 млрд рублей

Газета.Ru05:15

На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей

Комсомольская правда05:31

Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

RT на русском05:30

Мишустин пообещал более миллиарда рублей работающим с коронавирусом врачам

Фонтанка.Ру05:39

Общая сумма субсидий медикам превысит 5 миллиардов рублей

Вести.Ru05:14

Мишустин: На президентские выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, выделят еще более 1 млрд руб

Агентство Москва05:08

Еще более 1 млрд рублей выделят на выплаты медикам по COVID-19

Известия04:59
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Общество

Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться

РИА Новости вчера в 08:36
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Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
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Общество

21 июня на Кубани ослабят контроль за туристами

Вести.Ru вчера в 02:20
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Происшествия

В Улан-Удэ подросток пытался устроить взрыв в техникуме

В Бурятии завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который намеревался устроить взрыв в одном из техникумов Улан-Удэ.
Газета.Ru 08:13
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Футбол

Прядкин: РПЛ и РФС пока не допускают остановки чемпионата России

Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) пока не допускают остановки чемпионата России по футболу после ситуации в "Ростове", заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 07:48
Общество

Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать

В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
Вести.Ru 00:45
1,2K
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеруTelegram.
Известия 08:05
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Культура

Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии

Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы.
News.ru 08:18
Здоровье

В Минздраве Башкирии заявили о мутации коронавируса

Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о мутации коронавируса.
Уфа1.ру 08:07
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Политика

Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
8K
Общество

Названы лауреаты госпремий в области литературы и искусства

Взгляд.ру 06:25
Общество

Жара в Москве побила температурный рекорд 1975 года

Жара в Москве уже второй день подряд обновляет многолетние максимумы, 18 июня температура воздуха в столице побила температурный рекорд 1975 года.
Газета.Ru 07:42
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Общество

В России выявили нарушения по госконтрактам по борьбе с коронавирусом

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в правоохранительные органы передано около 160 материалов о недобросовестных исполнителях госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом.
RT на русском 08:02
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
968
Общество

Жители Новочеркасска смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Новочеркасцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.
DonDay - Новочеркасск вчера в 06:28
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Политика

Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий

Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.
Вести.Ru 05:22
Общество

Пекин прекращает пассажирское сообщение с другими частями Китая

Власти Пекина с 19 июня приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.
Коммерсантъ 05:37
Общество

Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
1,2K
Общество

13 сотрудников рыбкомбината «За Родину» заразились коронавирусом

Новый Калининград На светловском рыбокомбинате "За Родину" обнаружен очаг коронавируса.
Новый Калининград.Ru 08:16
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов

RT на русском 06:29
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов поделился подробностями развода с Аленой Гавриловой

Агаларов не стал уточнять, от кого исходила инициатива расставания и какова основная причина развода.
Вечерняя Москва 05:44
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Происшествия

Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет

Московский Комсомолец 07:41
Общество

Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ

Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, а первые пройдут 3 июля.
Говорит Москва вчера в 09:55
118
Космос

Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

Военное дело 16 июня в 05:26
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Экономика

В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».
Известия вчера в 17:15
3
Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
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Общество

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
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