Экономика
RT на русскомКабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей
«Сегодня выделим ещё более 1 млрд рублей», — заявил он. По его словам, общая сумма субсидий превысит 5,022 млрд рублей. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.ТАСС04:56
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Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Политика
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ИА Красная Весна вчера в 08:26
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Новый Калининград На светловском рыбокомбинате "За Родину" обнаружен очаг коронавируса.
Новый Калининград.Ru 08:16
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Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет
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У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
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Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
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Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
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