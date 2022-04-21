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Кабмин выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов

Кабмин выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны.
Lenta.ru
Программа будет действовать по октябрь 2022 года.
Piter.tv
После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое небо для российских перевозчиков.
Интерфакс
Закрытые аэропорты юга и центральной части РФ получили 1,5 млрд руб. на частичную компенсацию операционных расходов.
Интерфакс

Подробнее о событии

Мишустин: авиакомпаниям РФ выделят 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты
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Правительство РФ выделяет авиакомпаниям 100 млрд рублей на субсидирование перевозок
Интерфакс07:10
Кабмин выделит авиакомпаниям 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты
ТАСС06:48
Кабмин выделит 100 млрд рублей авиакомпаниям для компенсации полётов внутри России
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Кабмин выделит 100 млрд рублей авиакомпаниям для компенсации расходов на полеты по стране
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Кабмин выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов
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