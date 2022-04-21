Lenta.ruКабмин выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на компенсацию расходовКабмин выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны.Lenta.ruПрограмма будет действовать по октябрь 2022 года.Piter.tvПосле начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое небо для российских перевозчиков.ИнтерфаксЗакрытые аэропорты юга и центральной части РФ получили 1,5 млрд руб. на частичную компенсацию операционных расходов.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейАК&МЭкономика сегодняИА Красная ВеснаРИА ОмскИнформБизнес журналТурДомРоссийская газетаФАНПодробнее о событииМишустин: авиакомпаниям РФ выделят 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полетыИзвестия07:33Правительство РФ выделяет авиакомпаниям 100 млрд рублей на субсидирование перевозокИнтерфакс07:10Кабмин выделит авиакомпаниям 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полетыТАСС06:48Кабмин выделит 100 млрд рублей авиакомпаниям для компенсации полётов внутри РоссииRT на русском06:59Кабмин выделит 100 млрд рублей авиакомпаниям для компенсации расходов на полеты по странеРоссийская газета06:56Авиакомпаниям выделят сто миллиардов рублей для частичной компенсации на полетыРИА Новости06:51Кабмин выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на компенсацию расходовLenta.ru07:08Показать ещёОценить21Поделиться