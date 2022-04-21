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Кабмин выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов

Кабмин выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны.
Lenta.ru
Программа поддержки продлится до октября включительно.
Глас Народа
После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое небо для российских перевозчиков.
Финмаркет
Закрытые аэропорты юга и центральной части России получили 1,5 млрд рублей на частичную компенсацию операционных расходов.
Интерфакс

Подробнее о событии

Мишустин: авиакомпаниям РФ выделят 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты
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Авиакомпаниям выделят 100 млрд рублей на субсидирование внутренних перевозок
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Кабмин выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов
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Кабмин выделит авиакомпаниям 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты
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