Экономика
RT на русскомКабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям
«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина. Эти средства могут быть потрачены на выплаты по договорам лизинга.
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Правительство выделит более 300 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний
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