Экономика

ТАССТАССКабмин выкупит пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,5 трлн рублей

Стоимость 50% + одна акция Сбербанка, которые правительство РФ приобретет у ЦБ РФ за счет средств ФНБ, составит около 2,5 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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