Стоимость 50% + одна акция Сбербанка, которые правительство РФ приобретет у ЦБ РФ за счет средств ФНБ, составит около 2,5 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Кабмин выкупит пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,5 трлн рублей

Транспорт Желтую ветку московского метро задумали соединить Власти Москвы задумали соединить Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро, вопреки планам отказаться от этой идеи.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

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Общество Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".

Политика Зеленский сообщил о создании фонда восстановления Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине создали фонд восстановления Донбасса, также в стране создадут соответствующее министерство.

Политика В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций Ранее президент Франции, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, заявил, что взаимные санкции России и ЕС не принесли никакого результата и обходятся обеим сторонам слишком дорого.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.

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Политика Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.

Политика ГП РФ обвинила Нидерланды в уклонении от расследования дела MH17 Генпрокуратура отмечает, что тем самым власти Нидерландов в очередной раз "уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН".

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