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Кабмин выпустил концепцию регулирования оборота цифровых валют в России

Также концепция предполагает лицензирование криптовалютных площадок, к ним будут установлены требования по ликвидности и капиталу.
ПРАЙМ
В сообщении на сайте
 правительства говорится, что регулирование вводится для того, чтобы интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны.
Коммерсантъ
Иностранная криптобиржа для работы в России должна будет иметь представительство на территории страны и техническую интеграцию с национальной системой обмена цифровых валют.
РИА Новости
В итоге, для того, чтобы приобрести криптовалюту, российский пользователь должен пройти идентификацию и открыть - или уже иметь - счет у организатора системы обмена цифровых валют (банки с универсальной лицензией).
Финмаркет

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