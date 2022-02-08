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Кабмин выпустил концепцию регулирования оборота цифровых валют в России

Также концепция предполагает лицензирование криптовалютных площадок, к ним будут установлены требования по ликвидности и капиталу.
ПРАЙМ
В сообщении на сайте
 правительства говорится, что регулирование вводится для того, чтобы интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны.
Коммерсантъ
В начале года Центробанк предложил ввести запрет на операции с криптовалютами на российском финансовом рынке, а также запретить выпуск, организацию обращения и обмена цифровых валют.
Волга Ньюс
Покупка или продажа цифровой валюты будет возможна на иностранной бирже, которая имеет договор с организатором системы обмена цифровых валют (российским банком).
Финмаркет

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