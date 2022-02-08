ПРАЙМКабмин выпустил концепцию регулирования оборота цифровых валют в РоссииТакже концепция предполагает лицензирование криптовалютных площадок, к ним будут установлены требования по ликвидности и капиталу.ПРАЙМВ сообщении на сайте правительства говорится, что регулирование вводится для того, чтобы интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны.КоммерсантъВ начале года Центробанк предложил ввести запрет на операции с криптовалютами на российском финансовом рынке, а также запретить выпуск, организацию обращения и обмена цифровых валют.Волга НьюсПокупка или продажа цифровой валюты будет возможна на иностранной бирже, которая имеет договор с организатором системы обмена цифровых валют (российским банком).ФинмаркетЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРЕН ТВНТВLife.ruПервый областнойForPost66.ruИзвестияIrkutskMediaМосковская газетаБерег АнгарыЦентральная Служба НовостейНТС onlineИА Красная ВеснаSIA.ruРоссийская газетаСОРОКАГазета.RuРегионы РоссииTLT.ru - Новости ТольяттиКавказ ПостЯмал-МедиаРБКПодробнее о событииОбменный маневр: как в РФ нелегально выводят цифровые деньги в наличныеИзвестия16:01РБК: кабмин решил судьбу криптовалюты в РоссииURA.Ru8 февраля в 10:05Кабмин утвердил концепцию оборота криптовалют в РФ. Он будет жестко регулироватьсяТАСС8 февраля в 12:38Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валютРИА Новости8 февраля в 12:32Правительство РФ определило будущее цифровых валют в РоссииНезависимая газета8 февраля в 12:22Налоги, внимание, проверки. Как изменится жизнь криптоинвесторов в РоссииРБКвчера в 12:41Правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалютыRTVI8 февраля в 08:39Показать ещёОценить674Поделиться