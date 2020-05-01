с чего всё началось

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Шоу-бизнес У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией». 1

Общество Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1K

Политика Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 1K

Общество В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок Жителей Подмосковья обяжут носить маски при выходе из дома. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 3,9K

Наука Япония повторно заразилась коронавирусом из Европы Ученые предполагают, что он был занесен на территорию страны туристами и японскими гражданами, возвращавшимися из Европы.

Политика Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера. 87

Футбол Моуриньо: «Мой „Реал“ покончил с доминированием „Барселоны“» С "Реалом" португальский наставник одержал победу в Ла Лиге (2012), выиграл кубок Испании (2011) и Суперкубок страны (2012).Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим из возможных способов.

Шоу-бизнес Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода. 3

Политика Трамп отказался отвечать журналистам, жив ли Ким Чен Ын Президент США Дональд Трамп во время очередного брифинга в Белом доме отказался отвечать на вопрос, как себя чувствует северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает агентство Reuters.