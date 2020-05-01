с чего всё началось

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 466

Футбол Невилл: Роналду провел много лет на высоком уровне Уверен, португалец хочет стать величайшим игроком в истории. Думаю, он хочет превзойти результат Пеле по забитым мячам.

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 462

Игры На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store. 11

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Происшествия В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.

Футбол В «Кельне» зафиксировано три случая заражения коронавирусом В немецком "Кельне" зафиксировано три случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 62

Здоровье Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19 Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии. 185

Транспорт Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с третьего мая. Решение принято из-за низкой нагрузки. 277

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