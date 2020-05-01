Политика

RT на русскомRT на русскомКабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ11:09

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Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа

Коммерсантъ11:09

Правительство запретило закупать для госнужд промтовары из-за рубежа

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Кабмин ограничил закупки промтоваров из-за рубежа для государственных нужд

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Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

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Мишустин перед уходом на больничный ограничил закупки из-за рубежа для госнужд

Lenta.ru10:54

Ряд автомобилей запретили приобретать через госзакупки из-за рубежа

РИА Новости10:48
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Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Общество

Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

RT на русском 10:33
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Футбол

Невилл: Роналду провел много лет на высоком уровне

Уверен, португалец хочет стать величайшим игроком в истории. Думаю, он хочет превзойти результат Пеле по забитым мячам.
Газета.Ru 13:45
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM вчера в 03:39
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус

Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
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Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
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Наука

Загрязненный воздух влияет на беременных и задержку роста у детей

Ugpressa.ru 17:15
Игры

На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

ТК Звезда 14:21
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Энергетика

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru 05:59
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Футбол

В «Кельне» зафиксировано три случая заражения коронавирусом

В немецком "Кельне" зафиксировано три случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 14:54
Общество

Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 09:37
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
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Общество

Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам

В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру 12:15
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Здоровье

Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
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Общество

В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции.
ТАСС 17:34
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Транспорт

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с третьего мая. Решение принято из-за низкой нагрузки.
Российская газета 19:43
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Здоровье

Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
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Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки

Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 16:58
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru 19:45
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло до 423

Всего в Алтайском крае на 1 мая общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей до 17 лет.
ТАСС 01:28
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Политика

Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе

Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
РИА Новости 18:52
Общество

В США одобрили использование лекарства от Эболы против коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса.
Lenta.ru 16:21
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