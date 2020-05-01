Политика
RT на русскомКабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.Коммерсантъ11:09
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
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Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса.
Lenta.ru 16:21