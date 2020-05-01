с чего всё началось

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Общество Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце. 25

Общество Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае может случиться всплеск числа заражений коронавирусом. 64

Происшествия Суд вынес решения в отношении пяти участников митинга во Владикавказе Суд привлек к ответственности еще пятерых участников несанкционированного митинга во Владикавказе, всего оштрафованы или арестованы 64 человека, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии. 33

Армия и оружие 60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 551

Здоровье Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией. 7

Гаджеты Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе. 6

Происшествия В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона. 29

Транспорт Все входные двери в московском метро оставили открытыми На всех станциях московского метрополитена и Московских центральных диаметров зафиксировали входные двери в открытом положении для удобства и безопасности пассажиров. 1