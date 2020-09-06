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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики

Российское правительство завершило работу разработкой плана восстановления экономики страны.В источнике
Андрей Белоусов
План восстановления экономики требует синхронизации с прогнозом. Он до сих пор не утвержден, поскольку работа над прогнозом соцразвития еще продолжается.
С чего всё началось
ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.
ТАСС20:02
Подробнее о событии
URA.Ru

В России объявили о завершении плана по восстановлению экономики

URA.Ru20:31
Lenta.ru

В России завершили работу над планом восстановления экономики

Lenta.ru20:46
Московский Комсомолец

План восстановления российской экономики утвердят в сентябре

Московский Комсомолец20:40
РБК

Белоусов сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики

РБК21:10
Коммерсантъ

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики России

Коммерсантъ20:31
Известия

Белоусов сообщил о разработанном плане по восстановлению экономики РФ

Известия20:28
ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

ТАСС20:02

Экс-юрист Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

Вашингтон, 6 сентября 2020, 06:10 — REGNUM Утверждение, что президент США Дональд Трамп восхищается стилем управления страной российского лидера Владимира Путина сделал в своих мемуарах экс-юрист Трампа Майкл Коэн.
Экс-юрист Трампа рассказал об отношении президента США к Путину
REGNUM23:10
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РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине следующего года, заявил 6 сентября генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Известия23:09
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

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Lenta.ru3 сентября в 01:36
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

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Инфоросвчера в 03:08
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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