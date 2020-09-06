В августе 2020 года в России купили 137 517 новых автомобилей

В августе 2020 года продажи новых автомобилей в России снизились, но незначительно - всего на 0,5%. В последний месяц лета было продано 137 517 новых машин, что 722 штук меньше, чем в августе 2019-го.