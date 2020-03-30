Коронавирус

News.ruNews.ruКабмин заявил о беспроцентных кредитах бизнесу на зарплаты работникам

Уже в ближайшие дни Сбербанк и ВТБ получат от ВЭБ.РФ поручительства по аналогичным займам до 20 млрд рублей каждый, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса кабмин ввёл шестимесячную отсрочку по налогам, кроме НДС.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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