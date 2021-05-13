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Кабмин заявил о стабилизации цен на продукты в РФ

Рост цен на другие продукты питания (за исключением овощей) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте. Для сдерживания инфляции на продукты правительство объявило целый ряд мер в декабре 2020 года. В том числе с ретейлерами была достигнута договоренность о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.В источнике

С чего всё началось

Цены на продовольственные товары в России стабилизируются, однако особого внимания все еще требует ряд позиций: гречневая крупа, яйца, сахар, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сообщается на сайте
 правительства по итогам совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу цен на социально значимые товары.

Подробнее о событии

Правительство сообщило о постепенной стабилизации цен на продукты

RT на русском04:21

В правительстве заявили о требующих внимания ценах на яйца и сахар

РБК04:19

Кабмин: Цены на основные продукты стабилизируются

Российская газета03:47

Правительство заявило о стабилизации цен на продукты

РИА Новости03:53

В правительстве заявили о постепенной стабилизации цен на продукты

Коммерсантъ03:53

Власти России назвали список продуктов для контроля цен

Lenta.ru04:13

В кабмине заявили о стабилизации цен на продовольственные товары в России

ТАСС03:29
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