Кабмин заявил о стабилизации цен на продукты в РФ
Рост цен на другие продукты питания (за исключением овощей) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте. Для сдерживания инфляции на продукты правительство объявило целый ряд мер в декабре 2020 года. В том числе с ретейлерами была достигнута договоренность о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.В источнике
С чего всё началось
Цены на продовольственные товары в России стабилизируются, однако особого внимания все еще требует ряд позиций: гречневая крупа, яйца, сахар, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сообщается на сайте
правительства по итогам совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу цен на социально значимые товары.