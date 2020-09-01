Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным
Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.В источнике
С чего всё началось
Зарубежные интернет-магазины защищают от российских персональных данных
Зарубежные интернет-магазины защищают от российских персональных данных Чтобы защитить персональные данные россиян — покупателей иностранных интернет-магазинов, в "Деловой России" предлагают изменить законодательство.
Коммерсантъ17:48
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