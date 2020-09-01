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РБК
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Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Зарубежные интернет-магазины защищают от российских персональных данных

Зарубежные интернет-магазины защищают от российских персональных данных Чтобы защитить персональные данные россиян — покупателей иностранных интернет-магазинов, в "Деловой России" предлагают изменить законодательство.
Коммерсантъ17:48
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Forbes

Правительству предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Forbes01:54
РБК

Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

РБК23:07
URA.Ru

В России хотят хранить платежные данные как персональные

URA.Ru22:34
Газета.Ru

«Деловая Россия» предложила хранить платежные данные россиян в РФ

Газета.Ru20:08
ТАСС

«Ведомости»: «Деловая Россия» предлагает хранить платежные данные россиян как персональные

ТАСС19:43
Ведомости

Правительству предложили хранить платежные данные как персональные

Ведомости17:49
Коммерсантъ

Зарубежные интернет-магазины защищают от российских персональных данных

Коммерсантъ17:48

Суд арестовал имущество замглавы «Аэрофлота» по делу о хищениях

Суд по ходатайству Следственного комитета арестовал имущество на 10 млн рублей заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн рублей у компании.
ТАСС03:28
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Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы продолжил допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной, которая работала в бистро напротив места ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости04:28

Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36
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Лидера белорусских католиков не пустили в Белоруссию из Польши

Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич сообщил, что белорусские пограничники отказались его впускать в страну, когда он возвращался из Польши.
Московский Комсомолецвчера в 08:04
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В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
RT на русскомвчера в 13:31
66

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы.
РБК20:14
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