В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».