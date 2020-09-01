Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным
Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.В источнике
С чего всё началось
Правительству предложили хранить платежные данные как персональные
Общественная организация «Деловая Россия», представляющая интересы несырьевого бизнеса, направила в правительство письмо с предложением обязать хранить в России персональные платежные данные россиян, в том числе при трансграничных покупках в интернете.
Ведомости17:49
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