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РБК
РБК

Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Правительству предложили хранить платежные данные как персональные

Общественная организация «Деловая Россия», представляющая интересы несырьевого бизнеса, направила в правительство письмо с предложением обязать хранить в России персональные платежные данные россиян, в том числе при трансграничных покупках в интернете.
Ведомости17:49
Подробнее о событии
Forbes

Правительству предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Forbes01:54
Ведомости

Правительству предложили хранить платежные данные как персональные

Ведомости17:49
URA.Ru

В России хотят хранить платежные данные как персональные

URA.Ru22:34
Газета.Ru

«Деловая Россия» предложила хранить платежные данные россиян в РФ

Газета.Ru20:08
ТАСС

«Ведомости»: «Деловая Россия» предлагает хранить платежные данные россиян как персональные

ТАСС19:43
РБК

Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

РБК23:07
Коммерсантъ

Зарубежные интернет-магазины защищают от российских персональных данных

Коммерсантъ17:48

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Известия01:55
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Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова на слушаниях по делу о смертельном ДТП, раскритиковал свидетеля со стороны семьи погибшего Сергея Захарова и назвал его слова позором.
Life.ruвчера в 16:53
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известиявчера в 07:41
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В Китае предупредили Индию о серьезных потерях в случае новой пограничной войны

Китайская газета The Global Times предупредила во вторник, что в случае вооруженного конфликта на границе Китая и Индии индийские войска понесут более серьезные потери, чем в ходе пограничной войны 1962 года.
Интерфакс01:25

«Антонов» выпустил первый серийный самолет без российских деталей

На украинском государственном предприятии ГП "Антонов", которое разрабатывает и производит самолеты серии "Ан", выпустили первый серийный транспортник Ан-178, при производстве которого не применялись детали из РФ.
Московский Комсомолец17:53