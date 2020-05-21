Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКрасноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства.
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 говорится, что в настоящее время существенно увеличился объем работы по информированию населения о мерах, предпринимаемых на всех уровнях по недопущению распространения инфекции, о профилактике пандемии и о текущей ситуации в целом.
ИА Запад2400:30

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Александр Усс предложил включить СМИ в перечень пострадавших при эпидемии отраслей

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Губернатор Усс предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики

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Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью

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Усс попросил Мишустина внести СМИ в список пострадавших отраслей

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Городские новости. Красноярсквчера в 23:18
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Здоровье

В Туле и Алексине появились новые инфекционные госпитали

Тульская служба новостей вчера в 14:02
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
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Общество

За выплатами на детей от 3 до 7 лет за день обратились 97 семей

Сахалин.Инфо 01:58
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Здоровье

Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам

Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2K
Происшествия

В России разоблачили международную банду торговцев героином

Известия 02:49
4
Общество

Москвичей ждет самый холодный день мая

Четверг станет самым холодным днем этого мая, уточнил синоптик.
Вечерняя Москва вчера в 06:41
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Кино

Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью

Evo-rus.com 18 мая в 15:06
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Общество

В России выявлено 8 849 заболевших коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 8 849 новых заболевших коронавирусом. Эти данные приводит оперативный штаб.
BFM.ru 03:40
Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Гаджеты

Motorola планирует сделать новый складной Razr в сентябре

Новый Razr от Motorola, возрождение классического форм-фактора со складным экраном, определенно не является идеальным устройством, так как его производительность и камера ниже номинального.
ITZine.ru 02:47
Экономика

Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг

Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Общество

Во Владимирской области выявлено 57 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 21 мая лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:32
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Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС вчера в 13:48
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Общество

Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме

Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
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Здоровье

В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая

Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 10:07
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ЖКХ

В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды

Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу.
Парламентская газета 19 мая в 05:32
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Общество

Авиаперевозчики попросили отменить рекомендацию о безопасной рассадке

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о «противовирусной» рассадке в салонах самолетов.
Известия 03:03
322
Общество

Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня

Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
387
Наука

Климатический кризис сделал ураганы на Земле сильнее

Ураганы на Земле год от года становятся все сильнее. Виной всему, по мнению ученых, климатический кризис.
iReactor 19 мая в 07:54
10
Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек

RT на русском 02:21
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Общество

Глава района Адыгеи ушел в отставку

Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
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Наука

У переболевших простудой может быть защита от коронавируса

Никогда не болевшие COVID-19 люди уже имеют некоторый иммунитет против этого вируса, если они столкнулись с обычной простудой.
MedikForum.ru 19 мая в 06:56
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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 19 мая в 07:54
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Здоровье

Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
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Политика

Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса

Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Российская газета 03:37
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Общество

В России за сутки коронавирус обнаружен у 8764 человек

За сутки прирост случаев COVID-19 в России снизился до отметки 8764. Около половины новых инфицированных не имеют симптомов заболевания.
Профиль вчера в 03:55
Происшествия

Испытатель SSJ-100: сгоревший в Шереметьево борт был неуправляем

URA.Ru 02:02
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Александр Викторович Усс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик и учёный-правовед. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018. Член партии «Единая Россия».
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