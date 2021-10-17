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Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата

Власти Кабо-Верде экстрадировали в США дипломата из Венесуэлы Алекса Сааба, передает в субботу, 16 октября, телеканал RTC.
Известия
В июле 2019 года Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
РИА Новости
Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран.
ТАСС
Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.
ТАСС

Подробнее о событии

Из Кабо-Верде экстрадирован венесуэльский дипломат
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