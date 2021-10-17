В ФРГ сочли Москву непричастной к высоким ценам на газ в Европе "Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поимённый опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит", — в шутку предложили ещё одну версию.
В отчёте Counterpoint говорится, что, хоть вклад Apple в глобальные поставки смартфонов был относительно небольшим, — всего 13 % — компания получила 75 % операционной прибыли и 40 % выручки от всего рынка средств мобильной связи.
Как сообщает Грабб, издательство Electronic Arts планирует выпустить новую часть популярной серии видеоигр Dragon Age только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S, обойдя стороной консоли прошедшего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.