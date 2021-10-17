Болгары предложили решить газовый кризис в Европе с помощью Крыма

В ФРГ сочли Москву непричастной к высоким ценам на газ в Европе "Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поимённый опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит", — в шутку предложили ещё одну версию.