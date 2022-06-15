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Кабул ведет переговоры с Москвой о беспошлинной торговле для экспорта минералов, фруктов

Афганистан ведёт переговоры с РФ на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы торговой палаты страны Мохаммадюнис Хоссейн.
РИА Новости
Кабул готов закупить у России 2 млн тонн пшеницы.
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Планы по поставкам зерна афганское правительство хочет обсудить с предпринимателями из РФ.
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Ранее сообщалось, что российская экономическая делегация посетила Кабул и положительно оценила возможности сотрудничества с Афганистаном.
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Кабул ведет переговоры с Москвой о беспошлинной торговле для экспорта минералов, фруктов
РИА Новости05:39
Афганистан ведет переговоры с предпринимателями из РФ об импорте ряда товаров
Профиль05:29
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