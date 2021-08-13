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Кабулов заявил, что вопрос эвакуации посольства России в Кабуле не рассматривается

Вопрос эвакуации российского посольства в Кабуле в связи с захватом представителями движения «Талибан»* афганских городов — Кандагара и Герата — не рассматривается.
RT на русском
12 августа стало известно, что талибы захватили Кандагар, который считается вторым по величине городом Афганистана.
Lenta.ru
В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"* .
РИА Новости
* Террористическая организация, запрещенная в России.
РИА Новости

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