RT на русскомКабулов заявил, что вопрос эвакуации посольства России в Кабуле не рассматриваетсяВопрос эвакуации российского посольства в Кабуле в связи с захватом представителями движения «Талибан»* афганских городов — Кандагара и Герата — не рассматривается.RT на русском12 августа стало известно, что талибы захватили Кандагар, который считается вторым по величине городом Афганистана.Lenta.ruВ последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"* .РИА Новости* Террористическая организация, запрещенная в России.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВRT на русскомТК ЗвездаГазета.RuОбщественная служба новостейLife.ruiReactorПолитика СегодняФАНDixiNewsНародные новостиВечерняя МоскваДума ТВПодробнее о событииКабулов: вопрос эвакуации посольства России в Кабуле не рассматриваетсяМеждународная жизнь04:12Россия не рассматривает возможность эвакуации своего посольства в КабулеТАСС04:05Спецпредставитель Путина Кабулов: талибы взяли Кандагар из-за бегства армии, которую обучали СШАРИА Новости04:18В МИД РФ сочли ошибочным прогноз США о взятии талибами Кабула за 2-3 месяцаИнтерфакс03:49Спецпредставитель президента России по Афганистану заявил, что возможность эвакуации посольства РФ не рассматриваетсяЭхо Москвы03:35Кабулов заявил, что вопрос эвакуации посольства России в Кабуле не рассматриваетсяRT на русском03:35МИД России: взятие Кандагара не означает, что талибы* готовы захватить столицу АфганистанаКомсомольская правда03:55Показать ещёОценить91Поделиться