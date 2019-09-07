Финансы
Российская газетаКачество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд
За 7 месяцев банки выдали их более чем на 350 миллиардов рублей. Годом раньше показатель не превышал 250 миллиардов рублей. При этом качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд, отмечают в своем исследовании специалисты кредитного бюро "Эквифакс".
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
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Входы и выходы из ряда станций метро могут ограничить в День города
Москва 24 вчера в 12:35
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Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
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Происшествия
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Вести.Ru 05 сентября в 07:18
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Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.
Известия 05:08
Общество
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Плановый ремонт «Великого Новгорода» завершен в конце августа.
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Sport24.ru 02:41
Шоу-бизнес
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Аргументы недели вчера в 13:49
Политика
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ТАСС 03:36
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Космос
В сентябре кировчане смогут увидеть в небе МКС
Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», при наблюдении невооружённым глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер.
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В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
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Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
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Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
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На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
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Политика
Зеленский официально анонсировал обмен пленными
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Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Сгоревший военный склад под Ачинском начал взрываться с новой силой
Появившуюся в соцсетях информацию о новых взрывах в военной части под Красноярском подтверждают и в региональном МЧС.
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Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Футбол
Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» ушел из футбола
После каталонцев форвард выступал за миланский «Интер» и в его составе также стал победителем Лиги чемпионов.
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