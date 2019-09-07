Финансы
Российская газетаКачество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд
За 7 месяцев банки выдали их более чем на 350 миллиардов рублей. Годом раньше показатель не превышал 250 миллиардов рублей. При этом качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд, отмечают в своем исследовании специалисты кредитного бюро "Эквифакс".
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:22, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 13:32
Наука
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Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:28
Автоспорт
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Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
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Происшествия
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Политика
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Lenta.ru 09:45
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Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Космос
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Московский Комсомолец 03:53
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Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
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Автоновости дня вчера в 07:51
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
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Автомобиль МВД в Бурятии попал в ДТП
Автомобиль МВД столкнулся с иномаркой на трассе в Бурятии вечером в пятницу, четыре человека госпитализированы.
ТАСС 00:48
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
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Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:55
Экономика
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Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
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