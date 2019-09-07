Финансы
Российская газетаКачество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд
За 7 месяцев банки выдали их более чем на 350 миллиардов рублей. Годом раньше показатель не превышал 250 миллиардов рублей. При этом качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд, отмечают в своем исследовании специалисты кредитного бюро "Эквифакс".
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Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:40
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Надаль вышел в финал US Open, где сыграет с Даниилом Медведевым
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл итальянского спортсмена Маттео Берреттини в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке.
REGNUM 02:22
Политика
Автобусы с россиянами для обмена прибыли в аэропорт Борисполя
Автобусы с задержанными на Украине гражданами России прибыли в аэропорт Борисполя, сообщается на сайте телеканала "РЕН ТВ".
Интерфакс 03:23
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Хоккей
Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Происшествия
Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана
Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.
Интерфакс вчера в 23:59
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Авто
Volvo запатентовала дисплей на крыше
Согласно патенту, проекционный дисплей автомобиля находится не на лобовом стекле, а на крыше автомобиля.
SpeedMe 03:10
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия 05 сентября в 19:57
Автоспорт
Квят представил шлем для Гран-при Италии
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шлем для выступления на Гран-при Италии.
Sports.ru вчера в 14:01
Армия и оружие
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Шоу-бизнес
Подписчиков встревожила внешность актрисы из «Папиных дочек»
На днях старшая из «Папиных дочек», Мирослава Карпович, решила провести в своем аккаунте конкурс для подписчиков.
Телепрограмма 02:02
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Российский турист утонул на вьетнамском курорте Муйне (провинция Биньтхуан).
Известия 01:46
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
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Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Валерия Федорович решилась на кардинальную смену имиджа
Звезда "Кухни" пошла на кардинальную смену имиджа, знаменитость перекрасила волосы в темный цвет и сделала себе каре, чем удивила многих поклонников.
Дни24 вчера в 12:52
Общество
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM вчера в 03:17
Единоборства
Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье
Дастин Порье выиграл 25 поединков при пяти поражениях. Всего в рамках турнира UFC 242 запланировано 13 поединков.
Советский спорт 03:08
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48