Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКачество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд

За 7 месяцев банки выдали их более чем на 350 миллиардов рублей. Годом раньше показатель не превышал 250 миллиардов рублей. При этом качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд, отмечают в своем исследовании специалисты кредитного бюро "Эквифакс".
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