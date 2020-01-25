Политика
РИА НовостиКачиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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Общество
«Будет бояться санкций»: России предрекли страшное будущее
Издание пишет, что экономику ослабит проблема демографии, и это приведет к тому, что Россия "будет бояться санкций" и не сможет больше быть сильным игроком на Западе.
Происшествия
Читинца, найденного с 4 детьми в заброшенном доме, судили за наркотики
Житель Забайкальского края, которого нашли в заброшенном доме вместе с его четырьмя детьми, был осужден за хранение наркотиков и скрывался от правоохранительных органов, сообщил начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкалью Александр Борисков на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Экономика
Отток инвестиций из черногорской экономики составил 398 млн евро
Общий приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за первые 11 месяцев 2019 года составил 712,8 млн евро, в то время как 398 млн евро было вывезено из страны, говорится в сообщении Центрального банка Черногории (CBCG).
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Биатлон
Васнецова выиграла первый спринт в рамках отбора на чемпионат Европы
Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, стала победительницей первого спринта в рамках шестого этапа Кубка России, который проходит в Ижевске.
Здоровье
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
Энергетика
Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами.
Гаджеты
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецком Рот-ам-Зе
В Германии неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном в общине Рот-ам-Зе. В результате погибли шесть человек.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Происшествия
При землетрясении в Турции погибли более 20 человек
Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Теннис
Перед матчем между Хачановым и Кирьосом произошла драка
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Общество
Поклонская раскрыла происхождение китайского коронавируса
Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала предположение, что новый коронавирус, распространяющийся из Китая, может быть биологическим оружием.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра
Телеведущая Юлия Высоцкая впервые поделилась в Instagram снимком повзрослевшего сына от режиссёра Андрея Кончаловского, который сразу же оценили пользователи.
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол
Red Bull не собирается покупать «Спартак»
Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Игры
Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus
Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Политика
Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.