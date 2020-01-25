Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны

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