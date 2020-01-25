Политика
Комсомольская правдаКачиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия наравне с Германией обязана выплатить республике репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По словам политика, такие требования не имеют срока давности.
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Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране — за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней. И за восстановление экономики Польши, разрушенной немцами. Польша у нас в неоплатном долгу.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт 10:35
с чего всё началось
Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил немецкому изданию Bild, что помимо Германии и Россия тоже должна платить компенсации за причиненный стране ущерб во времена Второй мировой войны.Взгляд.ру09:20
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