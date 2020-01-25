Политика
РБККачиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
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Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну. Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию.
— Сергей Цеков, политикНТВ 07:56
с чего всё началось
Ранее в этот же день издание Bild опубликовало интервью с главой польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским, который заявил, что Россия, как и Германия, должна выплачивать Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.Известия06:32
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Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
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Священная клюшка
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Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
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В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
Шоу-бизнес
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22-летняя пышная австралийская модель Ариэлла Нисса опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram снимки, необработанные в фотошопе, показав себя «неиадельную», из-за чего подверглась резкой критике фолловеров.
Происшествия
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Гаджеты
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Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Кино
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Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
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Общество
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Политика
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Происшествия
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Энергетика
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Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Экономика
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Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
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Отключение гена защищает от листериоза
В результате удалось выяснить, что «отключение» гена, ответственного за выработку белка Beclin 1 или другого гена, вырабатывающего белок FIP200, приводит к тому, что подопытные животные практически полностью становятся невосприимчивы к опасному инфекционному заболеванию листериозу.