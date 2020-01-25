с чего всё началось

Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну. Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию.

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

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Общество Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном заседании Политбюро ЦК коммунистической партии.

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Наука Священная клюшка Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.

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Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.