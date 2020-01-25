Политика

РБКРБККачиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
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Сергей Цеков
Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну. Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию.
— Сергей Цеков, политикНТВ 07:56
с чего всё началось
Ранее в этот же день издание Bild
 опубликовало интервью с главой польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским, который заявил, что Россия, как и Германия, должна выплачивать Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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