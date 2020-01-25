Политика
RT на русскомВ Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
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Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
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Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
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Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
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Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Хоккей
Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче всех звёзд НХЛ
Российский голкипер "Тампы Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял второе место в конкурсе вратарей на Матче всех звёзд НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Общество
ВШЭ одобрила запрет на политические заявления от лица университета
Советник ректора ВШЭ отметил, что делать политические заявления от имени университета могут только те люди, которые на это уполномочены.
Гаджеты
В Роскачестве названы лучшие бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения при проведении абортов в клинике
Космос
Американский спутник Spaceway-1 может взорваться в космосе
Из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам.
Шоу-бизнес
Рудковская с семьей защищаются от коронавируса медицинскими масками
Яна Рудковская опубликовала в своем Инстаграме новый снимок, на котором она со своим супругом Евгением Плющенко, сыном Александром (он же Гном Гномыч) позирует в медицинской маске.
Происшествия
Последствия землетрясения в Турции попали на видео
Видео, на котором запечатлены последствия сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, появилось в Сети.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Политика
Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию
Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Общество
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Вечером в Татьянин день принято веселиться. Тогда, считается, дальнейшая жизнь будет веселой и счастливой.
Происшествия
В Петербурге задержали организатора сети борделей
В Санкт-Петербурге закрыли сеть притонов для занятия проституцией, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Футбол
«ПСЖ» может обменять Паредеса в «Милан»
Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Tuttosport.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Технологии
В Сети появилось видео с включением Sony PlayStation 5
Подробный анонс новой приставки состоится уже 5 февраля. В последнее время в Сети появляется все больше подробностей о новинке.
Политика
МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Армия и оружие
США приступили к разработке средств перехвата гиперзвукового оружия
В США Управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman по созданию технологий, которые необходимы для разработки средств перехвата гиперзвукового оружия.