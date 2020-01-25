с чего всё началось

Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране — за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней. И за восстановление экономики Польши, разрушенной немцами. Польша у нас в неоплатном долгу.

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

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