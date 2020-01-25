Политика

РБКРБККачиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
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Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
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Экс-офицер ЦРУ раскрыл виновников и причины падения украинского Boeing-737 в Иране

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Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
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В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
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Общество

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В России за работающими пенсионерами снова закрепят индексации пенсий. Соответствующие поправки планируется внести в Конституцию страны.
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В ДТП с участием трех машин в Воронеже погибли четыре человека

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У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец 08:39
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Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
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Лех Качиньский
Президент Польши (2005—2010), мэр Варшавы (2002—2005), один из лидеров партии «Право и справедливость». Погиб в авиакатастрофе в Смоленске.
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