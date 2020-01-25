Политика
РБККачиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
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Армия и оружие
Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии
Некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг взаимодействия российских и американских военных в Сирии.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Теннис
Даниил Медведев прошел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мемфисе.
Общество
В честь Дня студента губернатор Забайкалья зачитал рэп
В сети появилось видео, на котором Губернатор Забайкальского края Александр Осипов читает рэп.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Биатлон
Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
Происшествия
В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека
Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на нефтяную сферу Белоруссии
Идею объединения два года назад Лукашенко отверг во время переговоров с Путиным Президент пояснил, что лично со своими коллегами построил первую независимую суверенную Белоруссию в истории.
Политика
В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России
Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
Футбол
Гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован»
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Армия и оружие
Экс-офицер ЦРУ раскрыл виновников и причины падения украинского Boeing-737 в Иране
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Происшествия
Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии
В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
Политика
На Украине назвали последствия отставки Суркова
В случае ухода Владислава Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
Общество
Военные расчищают путь к отрезанному снежным штормом поселку на Алтае
Военная инженерная техника привлечена к ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае для восстановления транспортного сообщения с поселком Савинка, в котором живут около 500 человек.
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса
Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
Здоровье
В Китае выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом
В Китае выздоровела женщина из Ухани, первая в мире заразившаяся коронавирусом: медики зафиксировали у неё нормальную температуру, а также не увидели реакции возбудителя на тесты.
Общество
Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий
В России за работающими пенсионерами снова закрепят индексации пенсий. Соответствующие поправки планируется внести в Конституцию страны.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Происшествия
В Германии в результате стрельбы погибли шесть человек
По информации СМИ, в результате происшествия погибли шесть человек.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Футбол
Red Bull не собирается покупать «Спартак»
Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Кино
Объявлены победители премии «Золотой орел»
Клим Шипенко на церемонии вручения премий "Золотой орел" В категории "Лучшая женская роль в кино" победу одержала звезда "Дылды" Виктория Мирошниченко.