с чего всё началось

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Политика Утверждён список стран с упрощённым въездом через Владивосток Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новый перечень государств, гражданам которых устанавливается упрощённый порядок въезда в РФ через порт Владивосток.

Общество В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.

Биатлон Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.

Спорт Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.

Происшествия В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Общество Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".

Наука Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Армия и оружие Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».

Экономика Банки превращают автокредиты в потребительские Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала редкое фото 16-летнего сына Пети Телеведущая Юлия Высоцкая показала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен разговаривающий по телефону сын Андрея Кончаловского Петр.

Политика Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.