Политика
РБККачиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
Читать в источнике
Оценить1938
с чего всё началось
Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил немецкому изданию Bild, что помимо Германии и Россия тоже должна платить компенсации за причиненный стране ущерб во времена Второй мировой войны.Взгляд.ру09:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
Утверждён список стран с упрощённым въездом через Владивосток
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новый перечень государств, гражданам которых устанавливается упрощённый порядок въезда в РФ через порт Владивосток.
Общество
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.
Общество
Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров
Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ
Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Космос
Российские космонавты начали на МКС эксперимент «Терминатор»
Хотя начали эксперимент одни космонавты, продолжить его поручат Николаю Тихонову, а также Андрею Бабкину.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Спорт
Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира
В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Футбол
Комличенко успешно прошел медосмотр в «Динамо»
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Происшествия
В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека
Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Общество
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса
Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда
В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Здоровье
Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Хоккей
Скабелка: глупое решение Акользина. Игру нужно было спасать, а не драться
Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:5). «Салават» — с победой.
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
Здоровье
В китайском Ухане построят второй госпиталь для больных коронавирусом
В китайском городе Ухань (столица провинции Хубэй) построят второй госпиталь для заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает газета «Жэньминь жибао».
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала редкое фото 16-летнего сына Пети
Телеведущая Юлия Высоцкая показала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен разговаривающий по телефону сын Андрея Кончаловского Петр.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Экономика
Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Опубликовали новую запись «прослушки» c совещания премьера Украины
Запись под названием "Стенограмма служебного совещания, которая проходила в кабинете премьер-министра в сентябре 2019 года" была опубликована на видеохостинге YouTube 17 января.