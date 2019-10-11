Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКадастровую оценку обещают приблизить к гражданам

Эксперты же полагают, что отказ от установления кадастровой стоимости в размере рыночной через суд, напротив, подрывает интересы граждан и бизнеса, а также видят в документе механизм для постепенного огосударствления оценочной деятельности в целом.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Глава Росреестра прокомментировала планы по кадастровой оценке недвижимости

REGNUM10 октября в 23:13

На Вологодчине заявили о росте кадастровой стоимости земли в десятки раз

РБК-Вологда11 октября в 02:28

Будет ужесточен законопроект по контролю кадастровой стоимости недвижимости, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Курьер. Среда. Бердск11 октября в 00:40

Правительство России ввело изменения в процедуру кадастровой оценки недвижимости

Невские Новости10 октября в 23:25

Правительство одобрило законопроект о новых механизмах кадастровой оценки

ТАСС12 октября в 05:45

Кадастровую оценку обещают приблизить к гражданам

Коммерсантъ10 октября в 19:04

Правительство хочет ужесточить механизм оспаривания кадастровой стоимости

Ведомости10 октября в 18:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Происшествия

Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

ТАСС вчера в 05:38
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБК вчера в 13:19
Космос

Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян

В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
OAnews 11 октября в 19:00
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:54
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Армия и оружие

Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку

Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Происшествия

Кровь обнаружили в машине пропавшей в Екатеринбурге молодой матери

По словам собеседника издания, эксперты из Челябинска при помощи специальных приборов нашли в автомобиле пропавшей замытые следы крови.
iReactor вчера в 20:48
Армия и оружие

В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян

Газета.Ru вчера в 21:49
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11

Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.
Ferra 12 октября в 05:34
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Футбол

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Транспорт

На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение

Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Единоборства

Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль вчера в 05:06
Происшествия

Задержан напугавший девушку в лифте эксгибиционист

Саратовские полицейские 13 октября задержали эксгибициониста, который напугал девушку в лифте. Об этом сообщает городское УМВД.
Регион 64 вчера в 14:02
Армия и оружие

Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Транспорт

Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс

Пассажиры рейса № 4 305 Москва - Хабаровск авиакомпании Nordwind стали первыми, кого обслужили в новом аэровокзале.
Российская газета вчера в 22:40
Политика

Путин раскрыл причину беспомощности Трампа в отношениях с Россией

Путин раскрыл причину беспомощности Трампа.
Утро.ru вчера в 06:40
Футбол

Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре

Полузащитник Павел Мамаев, перешедший в "Ростов" после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и забил гол, сообщает пресс-служба клуба.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия

Жителя Томской области задержали по подозрению в серии изнасилований

Известия вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова: «Мечтаю просто выспаться»

Недавно закончила с грудным кормлением, и стало гораздо проще приходить в желанную форму.
StarHit.ru 12 октября в 16:00
Авто

Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения

Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 11 октября в 00:42
Происшествия

Украинского актера в Польше избил работодатель

Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море

Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
ТК Звезда вчера в 22:00
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru вчера в 13:03
Армия и оружие

Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

РИА Новости вчера в 17:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное