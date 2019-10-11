Экономика
КоммерсантъКадастровую оценку обещают приблизить к гражданам
Эксперты же полагают, что отказ от установления кадастровой стоимости в размере рыночной через суд, напротив, подрывает интересы граждан и бизнеса, а также видят в документе механизм для постепенного огосударствления оценочной деятельности в целом.
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