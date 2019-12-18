В свою очередь, представители «Сафмара», другой компании Михаила Гуцериева, следственные действия опровергли. Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация.

с чего всё началось

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена. Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в офисе Гуцериева проходит выемка документов в рамках уголовного дела о неуплате налогов и хищениях.

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Общество В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.

Шоу-бизнес Бородина похвалилась подарком от мужа за полмиллиона рублей Телеведущая Ксения Бородина похвалилась подарком от мужа на Новый год. Это браслет из розового золота стоимостью 482 тысячи рублей.

Политика Борис Джонсон запретил министрам ехать на Давосский форум Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании и лидер победившей на парламентских выборах 12 декабря консервативной партии, запретил министрам нового правительства ехать на саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Общество В России официально ввели электронные трудовые книжки Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.

Экономика Центробанк предложил ужесточить правила выдачи ипотеки Темпы роста задолженности по ипотечным кредитам в России остаются высокими. Об этом сообщается в докладе Центробанка РФ.

Общество Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Общество В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.

Происшествия В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.

Армия и оружие Минобороны: ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года По словам замминистра, в рамках Государственной программы вооружения, до 2027 года на вооружение поступят в том числе подводные лодки стратегического назначения «Борей-А», перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения стационарного и подвижного базирования.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Происшествия В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.