Общество
Lenta.ruПескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена. Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в офисе Гуцериева проходит выемка документов в рамках уголовного дела о неуплате налогов и хищениях.
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с чего всё началось
В свою очередь, представители «Сафмара», другой компании Михаила Гуцериева, следственные действия опровергли. Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация.Коммерсантъ05:07
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Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
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Общество
В России официально ввели электронные трудовые книжки
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Экономика
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Экономика
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Общество
Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет
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Общество
В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество
В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Биатлон
Халили стал четвертым в индивидуальной гонке на Кубке IBU, Сидоров — 85-й
Российский биатлонист Карим Халили занял четвертое место в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Армия и оружие
Минобороны: ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года
По словам замминистра, в рамках Государственной программы вооружения, до 2027 года на вооружение поступят в том числе подводные лодки стратегического назначения «Борей-А», перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения стационарного и подвижного базирования.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Происшествия
В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково
В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.
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Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
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Политика
В Брюсселе 19 декабря пройдет трехсторонняя встреча по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что 19 декабря в Брюсселе пройдет обсуждение транзита голубого топлива через Украину.
Авто
Новый документ на автомобили введут в России в 2020 году
Новый ГОСТ на автомобили вступит в силу в России в конце марта 2020 года. Об этом сообщает «Татар-информ».
Политика
В Кремле назвали главное событие 2019 года
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.