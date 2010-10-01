Видео перестрелки на юго-западе Москвы появилось в интернете. Кадры отражают полную картину произошедшего. Инцидент случился сегодня днем на Ленинском проспекте столицы.

Кадры перестрелки на Ленинском проспекте в Москве попали в Сеть

Общество Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев Первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьев скончался в понедельник, глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.

Общество Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда. 386

Энергетика Brent подешевела до $37,4 за баррель Июльские фьючерсы WTI торгуются 15 июня в районе $34,6 за баррель и тоже потеряли в стоимости уже 4,5%. 43

Политика Путин решил продлить меры по урегулированию положения иностранцев в РФ Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении действия мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса. 6

Политика Президент Бразилии обсудил с Путиным ситуацию в БРИКС Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что обсудил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с распространением коронавируса в мире и ближайшую встречу БРИКС, сообщает РИА "Новости". 4

Политика Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Здоровье В Ивановской области за сутки прибавилось более 90 зараженных 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в Ивановской области, 13 июня сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. 2

Происшествия В Чаплыгинской ЦРБ новая вспышка COVID-19? В одном из телеграмм-каналов появилась информация о том, что в Чаплыгинской ЦРБ якобы у педиатра и терапевта обнаружили ОРВИ с симптомами коронавирусной инфекции.

Энергетика Турецкие компании отказались платить «Газпрому» Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 749

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 680

Музыка Названа дата проведения «Евровидения» в 2021 году Новую дату «Евровидения» назвали Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS.

Экономика Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. 39

Общество ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию В Центризбирком РФ на сегодняшний день поступило 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 215

Здоровье Кардиолог назвал способы корректировки пульса в домашних условиях Эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях.