Происшествия
Экономика сегодняКадры перестрелки на Ленинском проспекте в Москве попали в Сеть
Видео перестрелки на юго-западе Москвы появилось в интернете. Кадры отражают полную картину произошедшего. Инцидент случился сегодня днем на Ленинском проспекте столицы.
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Общество
Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев
Первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьев скончался в понедельник, глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.
РИА Новости 09:28
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России
Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
Энергетика
Brent подешевела до $37,4 за баррель
Июльские фьючерсы WTI торгуются 15 июня в районе $34,6 за баррель и тоже потеряли в стоимости уже 4,5%.
Известия 03:17
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Политика
Путин решил продлить меры по урегулированию положения иностранцев в РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении действия мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 09:41
Политика
Президент Бразилии обсудил с Путиным ситуацию в БРИКС
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что обсудил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с распространением коронавируса в мире и ближайшую встречу БРИКС, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:44
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42
Политика
Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.
Интерфакс 13:58
Игры
Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер
CyberSport.ru 13 июня в 15:21
Здоровье
В Ивановской области за сутки прибавилось более 90 зараженных
95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в Ивановской области, 13 июня сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13 июня в 13:31
Происшествия
В Чаплыгинской ЦРБ новая вспышка COVID-19?
В одном из телеграмм-каналов появилась информация о том, что в Чаплыгинской ЦРБ якобы у педиатра и терапевта обнаружили ОРВИ с симптомами коронавирусной инфекции.
Gorod48 04:35
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Музыка
Названа дата проведения «Евровидения» в 2021 году
Новую дату «Евровидения» назвали Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS.
МордовМедиа 13:42
Здоровье
На Украине пятые сутки фиксируют рекордное число заболевших CoViD-19
Последние пять дней на Украине число выявленных случаев превышает отметку в 600. Так, за минувшие сутки зафиксировано 656 новых заболевших.
Life.ru 04:01
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Общество
ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию
В Центризбирком РФ на сегодняшний день поступило 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.
Интерфакс 13:52
Политика
В конгрессе США обвинили Китай и ВОЗ в разрастании COVID-19 в пандемию
Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
РИА Новости 13:57
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Политика
В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет "Известия".
Газета.Ru вчера в 12:08
Здоровье
Кардиолог назвал способы корректировки пульса в домашних условиях
Эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях.
Москва 24 06:20
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34