Происшествия

Экспресс газетаЭкспресс газетаКадры разрушенного взрывом Бейрута облетели весь мир

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Кадры разрушенного взрывом Бейрута облетели весь мир Жуткие фото и видео из ливанской столицы напоминают съемки фильма-катастрофы. Все новые и новые данные о раненых и погибших продолжают поступать из Бейрута, где минувшим вечером, 4 августа, прогремел мощный взрыв в местном порту.
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Ад на земле: «вакуумный» взрыв в порту Бейрута напомнил Хиросиму

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Кадры разрушенного взрывом Бейрута облетели весь мир

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