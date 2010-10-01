Происшествия
Экспресс газетаКадры разрушенного взрывом Бейрута облетели весь мир
Кадры разрушенного взрывом Бейрута облетели весь мир Жуткие фото и видео из ливанской столицы напоминают съемки фильма-катастрофы. Все новые и новые данные о раненых и погибших продолжают поступать из Бейрута, где минувшим вечером, 4 августа, прогремел мощный взрыв в местном порту.
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Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Футбол
Мамаев и Карпин снялись в пародии «Ростова» на фильм Гая Ричи
Футбольный клуб "Ростов" для презентации своей новой игровой формы снял пародию на фильм британского режиссера Гая Ричи "Джентльмены".
РИА Новости 04:37
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 117 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписали из больниц 104 человека, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф В оперативном штабе региона уточнили, что заболели 67 женщин и 50 мужчин.
Деловая газета. Юг 04:03
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Михалкова оценила возможность сотрудничества с «Уральскими пельменями»
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не собирается сотрудничать с экс-коллегами на разовых проектах.
Вечерняя Москва 02:54
Общество
Пять человек в Ростовской области умерли от коронавируса за сутки
На 5 августа в Ростовской области у 13 596 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 323 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:47
Экономика
«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае.
Интерфакс 02:11
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Происшествия
Россия окажет гуманитарную помощь Ливану после серии взрывов в Бейруте
Эхо Москвы 03:31
Экономика
Сбербанк допустил возможность выпуска привязанного к рублю токена
Сбербанк может выпустить цифровой токен, курс которого будет привязан к котировкам рубля, заявил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» компании Сергей Попов.
РБК 02:46
Авто
Официально представлен суперкар Gordon Murray T.50
Gordon Murray Automotive планирует произвести всего 100 единиц T. 50 по цене 3,08 млн долларов по текущему обменному курсу.
SpeedMe вчера в 23:17
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
В варианте "Другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной.
Piter.tv 04:21
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Футбол
«Спартак» заинтересован в приобретении чемпиона Европы
Московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестер Сити" Адриена Силвы, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 02:39
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ вчера в 12:21
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru вчера в 05:55
Авто
В Саудовской Аравии нашли «кладбище» автомобилей ГАЗ-21 «Волга»
Несколько десятков старых советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» в некомплектном состоянии на окраине города Мекка сфотографировали очевидцы, 3 августа сообщает портал carakoom.com.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 03 августа в 00:32
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском вчера в 09:45
Общество
В Петербурге требуют надеть маски на входе в метро
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 11:49 — REGNUM От петербуржцев стали требовать надевать маски при входе в метро.
REGNUM 04:49
Авто
Nissan показал салон нового кроссовера Magnite
В компании заявили, что "Magnite изменит правила игры в классе субкомпактных кроссоверов". Никакой другой информации Nissan не опубликовал.
Российская газета 03:02
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
До 886 рублей повысило правительство России затраты на лекарства для льготников.
Новый Век вчера в 03:10