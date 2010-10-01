Два самолета с медицинским снабжением для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибудут в Чечню и Дагестан из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.

Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ

Общество Бывший боец «Айдара» рассказал о пытках пленных ополченцев Бывший боец «Айдара» украинский журналист Юрий Асеев рассказал о пытках, которые применялись к попавшим в плен ополченцам.

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Происшествия IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств). 16

Общество Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. 30

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Политика США отправили Бразилии лекарство Трампа от коронавируса США послали Бразилии 2 миллиона доз гидроксихлорохина — противомалярийного лекарства, которое президент США Дональд Трамп рекламирует как средство против коронавируса, говорится в совместном заявлении двух стран. 1

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