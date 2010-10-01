Коронавирус
ИнтерфаксКадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ
Два самолета с медицинским снабжением для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибудут в Чечню и Дагестан из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.
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Общество
Бывший боец «Айдара» рассказал о пытках пленных ополченцев
Бывший боец «Айдара» украинский журналист Юрий Асеев рассказал о пытках, которые применялись к попавшим в плен ополченцам.
Известия 16:06
Спорт
ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings вчера в 05:53
Хоккей
Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ.
Дни24 07:47
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 вчера в 03:42
Происшествия
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском 15:40
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Кино
«Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Peterburg2.ru 17:22
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
Вести.Ru вчера в 00:25
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM вчера в 06:30
Политика
Жириновский предлагает направить в США Росгвардию и «левых»
Москва, 30 мая 2020, 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что США находится на пороге революции и предлагает направить туда представителей российских левых и радикальных организаций — для опыта.
REGNUM вчера в 05:25
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
Политика
США отправили Бразилии лекарство Трампа от коронавируса
США послали Бразилии 2 миллиона доз гидроксихлорохина — противомалярийного лекарства, которое президент США Дональд Трамп рекламирует как средство против коронавируса, говорится в совместном заявлении двух стран.
РИА Новости 16:25
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Политика
В МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США
В дипведомстве выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний журналистов, которые освещают протестные акции в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 10:02
Политика
Западные СМИ негодуют из-за сокращения Россией экспорта товаров в ЕС
Наибольший негативный отзыв от западных СМИ вызвала подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, целью которой является обеспечение граждан страны продуктами питания.
iReactor 13:33
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:00
Общество
Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня
Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
Экономика
Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия 17:00
Общество
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:34
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Актуальные Новости 11:29