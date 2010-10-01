Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксКадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ

Два самолета с медицинским снабжением для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибудут в Чечню и Дагестан из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.
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ОАЭ направят два самолета с медицинской помощью в Чечню и Дагестан

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